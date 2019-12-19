Держкіно дасть майже 9 мільйонів на українсько-чеську історичну драму
Як повідомляє пресслужба агентства, підтримка розміром 8 млн 733 тис. грн, що становить 11,87 % загальної вартості виробництва.
“Кінопроєкт історичної драми “Франтішек Крігель проти...” спільного українсько-чеського виробництва - один з переможців одинадцятого конкурсного відбору Держкіно. Режисер та автор сценарію - Іван Філа. Продюсери – Володимир Філіппов та Андрій Суярко (ТОВ “ІнсайтМедіа” Продюсерський центр”, Україна), Мілослав Шмідмайер (Bio Illusion s.r.o., Чехія)”, - ідеться в повідомленні.
Із другої половини 1960-их років у країнах Східної Європи, які перебували у так званому “соціалістичному таборі”, ставав активнішим правозахисний рух, який набував ознак національного. Радянська Україна не була винятком. Але учасники цих рухів, не лише в Україні, а й у Польщі, Чехословаччині, балтійських республіках, не мали наміру скинути соціалістичний лад. Дії тогочасних романтиків були спрямовані на те, аби створити “соціалізм з людським обличчям”.
Реліз фільму в Україні планується у 2021 році.