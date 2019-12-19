Сьогодні у прокат виходить українська різдвяна казка “Тільки Диво”

Сьогодні у широкий кінотеатральний прокат виходить дитяча сімейна різдвяна казка “Тільки Диво”.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно у Facebook.

“За сюжетом, сімнадцятирічний Северин живе у мальовничому гірському місті, яке потерпає від нескінченної зими довгих сім років. Небагатий, проте добрий і сміливий юнак напередодні дня Святого Миколая вирушає на пошуки відомого лікаря для батька, який був сильно поранений, рятуючи рідне місто від руйнівної льодової навали. На шляху героя багато перешкод: стихійні лиха, таємничі літаючі істоти й безжалісні лиходії. У Северина є три дні, щоб урятувати, закохатися, вижити...” - ідеться в повідомленні.

Режисер та продюсер фільму - Олена Каретник. Оператор-постановник - Дмитро Санін. Композитор - Дмитро Коновалов. Художник по костюмах - Айна Гассе.

Стрічку створено кінокомпанією "Казка Продакшн" за підтримки Держкіно України та Міністерства культури України.