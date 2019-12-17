Фільм "Мої думки тихі" показали в Ужгороді

У ході промотуру Західною Україною в Ужгороді відбувся допрем’єрний показ фільму "Мої думки тихі", який знімався на Закарпатті.

Про це повідомляють в Ужгородськійміській раді.

“Допрем’єрний показ фільму "Мої думки тихі" в рамках промотуру Західною Україною відбувся вчора ввечері в Ужгороді. Зйомки фільму відбувалися на Закарпатті, зокрема в обласному центрі. Глядачі змогли не тільки переглянути стрічку, а й перед тим поспілкуватися з акторами та знімальною групою” - йдеться у повідомленні.

Режисер стрічки - молодий ужгородець Антоніо Лукіч. Він розповів, що знімати саме в Ужгороді було принципово, бо це місто його дитинства.

У центрі сюжету історія про молодого звукорежисера Вадима, що, зазнавши безліч невдач у роботі та особистому житті, отримує шанс розпочати все спочатку. У нього просте завдання – записати голоси закарпатських тварин, це має стати його шансом назавжди залишити “незручну Україну” та вирушити в “привабливу Канаду”. Однак все виявляється набагато складніше, коли головним супутником у новій роботі виявляється мама Вадима.

Головні герої – актори Ірма Вітовська та Андрій Лідаговський.

“Цей фільм яскраво відображає мультинаціональний регіон. Через символ подорожі ми також прагнули викликати у глядача бажання відвідати Закарпаття”, – зазначила актриса Ірма Вітовська.

Дебютну роботу Лукіча вже високо оцінили – фільм отримав спеціальну нагороду на Міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах, приз глядацьких симпатій на Одеському міжнародному кінофестивалі, премію Міжнародної федерації кінопреси за найкращий український фільм, відзнаку національної премії кінокритиків «Кіноколо» у категорії «Відкриття року».

В українському прокаті комедія «Мої думки тихі» з'явиться з 16 січня.