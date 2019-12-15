Історія моди в ляльках: в одеському музеї показали 100 колекційних експонатів

У Музеї західного і східного мистецтва в Одесі відкрилася виставка "Dolls & Fashion. Історія моди в ляльках".

Про це повідомляє Культурометр.

"Виставка налічує понад 100 експонатів. Тут є старовинні, авторські та колекційні ляльки, з фарфоровими голівками і ручками, у шикарному вбранні. На виставці показали ляльку "Жінка-кішка", "Відьма на мітлі" і чарівних пупсів, яким вже більше пів століття. Ляльки створені майстрами України, Німеччини, Великобританії і США", - йдеться в повідомленні.

В одеському музеї відкрили виставку ляльок // Фото: Культурометр

Організатори виставки: Проєкт КуклЬтура, відомий проведенням виставок «Німецьке лялькове Різдво», «Премія Макс-Оскар-Арнольд. Український дебют», «Ucraina terra magnifica: достовірна реальність», Одеський музей західного та східного мистецтва, проєкт «Стильна лялька», конкурс «Ляльковий подіум» Handmade-expo, Київ, Одеський театрально-художній коледж, видання «Культурометр».

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Виставка «Dolls & Fashion. Історія моди у ляльках» / Фото: Олександр Синельников, Думская

Відзначається, що на виставці «Історія моди в ляльках» є реконструйовані модні костюми різних історичних епох і бачення сучасних одеських дизайнерів.