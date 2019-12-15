Історія моди в ляльках: в одеському музеї показали 100 колекційних експонатів
Про це повідомляє Культурометр.
"Виставка налічує понад 100 експонатів. Тут є старовинні, авторські та колекційні ляльки, з фарфоровими голівками і ручками, у шикарному вбранні. На виставці показали ляльку "Жінка-кішка", "Відьма на мітлі" і чарівних пупсів, яким вже більше пів століття. Ляльки створені майстрами України, Німеччини, Великобританії і США", - йдеться в повідомленні.В одеському музеї відкрили виставку ляльок // Фото: Культурометр
Організатори виставки: Проєкт КуклЬтура, відомий проведенням виставок «Німецьке лялькове Різдво», «Премія Макс-Оскар-Арнольд. Український дебют», «Ucraina terra magnifica: достовірна реальність», Одеський музей західного та східного мистецтва, проєкт «Стильна лялька», конкурс «Ляльковий подіум» Handmade-expo, Київ, Одеський театрально-художній коледж, видання «Культурометр».
Відзначається, що на виставці «Історія моди в ляльках» є реконструйовані модні костюми різних історичних епох і бачення сучасних одеських дизайнерів.