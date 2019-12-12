У Вінниці стартує мистецький проєкт "Співає Поділля Леонтовича"

У Вінниці у четвер, 12 грудня, на честь 142-ї річниці від дня народження видатного композитора-земляка Миколи Леонтовича розпочинається обласний мистецький проєкт хорового співу.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила заступник директора Вінницького обласного центру народної творчості Олена Назарець.

«Творчість Миколи Леонтовича тісно пов’язана з Поділлям, тому до його 142-го дня народження у Вінниці проводимо велике обласне мистецьке свято – проєкт «Співає Поділля Леонтовича». Воно сьогодні стартує у коледжі культури і мистецтв імені Леонтовича і триватиме два дні, упродовж яких дуже цікаві хорові колективи виконуватимуть твори майстра хорової мініатюри. Також нагородимо переможця премії імені Миколи Леонтовича», - повідомила Назарець.

За її словами, обласний мистецький проєкт «Співає Поділля Леонтовича» триватиме упродовж двох днів, 12 і 13 грудня. За цей час на вінницькій сцені виступатимуть професійні, студентські, дитячі та народні аматорські хорові колективи Вінниччини та Києва і Хмельницького. Серед учасників - Вінницький академічний міський камерний хор імені Віталія Газінського, Подільський камерний хор «Леонтович-капела» Вінницької обласної філармонії імені М.Д.Леонтовича, хор коледжу культури і мистецтв імені М.Д.Леонтовича, а також хор «Молодість» Хмельницького музичного коледжу імені В.Заремби, хорова капела Вінницького державного педагогічного університету імені М.М.Коцюбинського.

Особливий гість – Академічна хорова капела Українського радіо ім. П.Майбороди.

Також у ході мистецького свята 13 грудня відбудеться вручення щорічної премії імені М.Д. Леонтовича, заснованої 2017 року. Її присуджують за визначні заслуги в розвитку музичного і хорового мистецтва.

Фото: vincult.gov.ua