Тисячі людей у ​​всьому світі заночували просто неба на підтримку безхатченків

У рамках акції The World's Big Sleep Out на підтримку бездомних тисячі людей у всьому світі, у тому числі зірки шоу-бізнесу, провели минулу ніч надворі.

Про це повідомляє ВВС.

«Тисячі людей провели ніч просто неба в рамках глобальних зусиль зі збирання коштів для розв'язання проблеми людей, позбавлених домівки», - йдеться в повідомленні.

Серед тих, хто долучився до акції, були й знаменитості, наприклад, Гелен Міррен, Вілл Сміт, Джордж Клуні та Леонардо ДіКапріо.

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За оцінками організаторів, загалом в акції мали взяти участь понад 50 тисяч осіб у 50 містах світу, зокрема в Нью-Йорку, Лондоні, Дубліні, Гонконгу.

За підсумками благодійного заходу на користь бездомних розраховують зібрати близько 50 мільйонів доларів.

Фото: The World's Big Sleep Out, Facebook