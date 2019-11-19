Знамениту вечірню сукню принцеси Діани продадуть на аукціоні

На аукціоні Kerry Taylor, який відбудеться 9 грудня в Лондоні, з молотка продадуть оксамитову вечірню сукню з відкритими плечима – одне з найбільш знакових вбрань леді Ді.

Про це повідомляє Vogue.

"У цій сукні принцеса Діана з'явилася на державній вечері в Білому домі 1985 року, де її сфотографували під час танцю з актором Джоном Траволтою під пісню з фільму «Лихоманка суботнього вечора». Стартова ціна сукні – £350,000", - йдеться у повідомленні.

Автором сукні є Віктор Едельштейн, який створював вбрання для Діани протягом 11 років.

Зазначається, що принцеса Діана вбирала цю сукню три рази: для державного візиту до Австрії 1986 року, в Королівському оперному театрі 1991 року і для портрета авторства графа Сноудона 1997 року. Пізніше того ж року, всього за два місяці до своєї смерті, Діана продала сукню на аукціоні за £100 000, щоб зібрати кошти для благодійних організацій з боротьби зі СНІДом.