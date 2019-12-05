Фільм за романом Шкляра "Чорний ворон" виходить у прокат

Історична драма “Чорний ворон” Тараса Ткаченка за мотивами однойменного роману Василя Шкляра виходить 5 грудня у широкий прокат.

У середу письменник і творча група фільму зустрілися з глядачами під час спеціального показу в київському кінотеатрі “Жовтень”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

І режисер, і автор бестселера наголосили, що це перший фільм про Холодноярську республіку і ті події актуальні дотепер, бо вони перегукуються з нашим часом.

“Дуже добре, що маємо фільм про Холодний Яр. Художній, повнометражний, історичний. Не побоюсь цього слова — блокбастер. Я думаю, що так, як і роман, цей фільм стане воїном у теперішній українсько-російській війні. Це фільм про ту війну, яка триває сьогодні! І він вас ще раз переконає, що ми переможемо!” - зазначив Василь Шкляр.

Презентація фильма " Чорний ворон" / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Він закликав не ототожнювати фільм із книжкою.

“Як каже режисер, книжка - 500 сторінок, а сценарій — 50. І роман неможливо увібгати у таке кіно. Але Тарас Ткаченко зробив дуже добру роботу”, - сказав письменник.

Також Шкляр подякував акторам і Володимиру В’ятровичу. “Він уперше дав мені “зелену вулицю”до архівів СБУ, бо очолював тоді Галузевий архів СБУ і пустив мене в цю таємницю”, - сказав він.

Письменник розповів, що вони мали дискусії щодо саудтреку.

“Ми любимо багатьох сучасних співаків, яких багато, дуже їх шануємо. Тут міг би звучати і Андрій Середа з “Кому Вниз”, і Сергій Василюк з “Тінь Сонця”, і мій любий друг Іван Леньо з “Kozak System”. Але так випало, що цю пісню виконує Вакарчук. І мені здається, що в слова, які ви почуєте, - “Веселі, брате, часи настали...” - стільки змісту вкладено!” - підкреслив Шкляр.

Своєю чергою Тарас Ткаченко нагадав, що зі Шклярем його познайомив “років з десять тому” Пилип Іллєнко. “Саме Пилип став біля витоку цієї історії. І коли ми вже зустрілися при запуску фільму, пан Василь сказав: “Таки доріжки наші зійшлися”, - зауважив режисер.

Він теж наголосив, що фільм і роман дуже різні.

“Але я думаю, що тепер ми маємо про Холодний Яр не одну, а дві історії. І я сподіваюсь, що ті, хто не прочитав роман, після перегляду підуть додому, знайдуть цю книжку, або її можна знайти в крамницях, і нарешті прочитають. Роман набагато ширший, набагато філософічніший, і ви будете мати ще кілька днів спілкування з Холодним Яром”, - закликав Ткаченко.

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На запитання із залу, чи можна очікувати на продовження історії, режисер відповів: “Ми не вбили нашого головного героя, так що далі може бути все, що хочеш”.

Як повідомляв Укрінформ, фільм “Чорний ворон” створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно компанією “ТЕТ-Продакшн” на замовлення телеканалу “1+1”. Стрічка відтворює одну з найдраматичніших сторінок української історії — боротьбу українських повстанців проти радянської влади у 1920-х роках.

Головну роль у картині виконує Тарас Цимбалюк. Інші ролі зіграли Павло Москаль, Андрій Мостренко, Ксенія Данилова, Даниїл Мірешкін, Зоряна Марченко, Наталія Сумська, Віктор Жданов.

Режисер фільму Тарас Ткаченко. Оператор – Олександр Кришталович. Художник - Ігор Філіпов. Генеральний продюсер – Олександр Ткаченко.