Зимовий Кіноринок ОМКФ оголосив програму

Зимовий Кіноринок Одеського міжнародного кінофестивалю, що відбудеться з 11 по 13 грудня в кінотеатрі “Сінема Сіті” (Київ, ТРЦ “Ocean Plaza”, вул. Антоновича, 176), оголосив програму.

Як повідомляється на сайті ОМКФ, впродовж трьох днів, зокрема, можна буде переглянути промо-матеріали дистриб’юторських та кінокомпаній - FILM.UA Group, Вольга Україна, Артхаус Трафік, SVOEkino та інших.

“Відкриє Зимовий Кіноринок компанія FILM.UA Group презентацією “Скажені комедії та інші плани на 2020”. Після чого пройдуть презентації проєктів дистриб'юторських компаній Вольга Україна та “Своє кіно”, а також презентація за участю творчої групи комедії “Мої думки тихі” Антоніо Лукіча, що на цьогорічному Одеському кінофестивалі стала найкращою в Національній конкурсній програмі. Протягом першого дня заплановано ще низку презентацій, зокрема онлайн-проєкту DzygaMDB та фільму “Толока”. Завершить перший день з’їзд Спілки кінотеатрів України”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що другого дня Кіноринку, 12 грудня, відбудуться презентації таких проєктів, як “Номери” (режисери Олег Сенцов, Ахтем Сеітаблаєв), “Байконур. Вторгнення” (реж. Ангел Ангелов), “Інший Франко” (реж. Ігор Висневський), проєкту “Дивись українське — твори своє майбутнє!”. На учасників Зимового Кіноринку чекатимуть презентація документального фільму “Базиль” (реж. Роман Ширман) та панельна дискусія від Української кіноасоціації та Української кіноакадемії на тему розвитку галузі кінопрокату.

Також традиційно під час Кіноринку будуть представлені українські фільми та проєкти секції Work in progress, що проводиться за підтримки Держкіно та Одеського МКФ, - “Крихка пам’ять” (реж. Ігор Іванько), “Із зав’язаними очима” (реж. Тарас Дронь), “Віктор_Робот” ( реж. Анатолій Лавренішин), “Свято Хризантем” (реж. Семен Мозговий), “Погані дороги” (реж. Наталя Ворожбит), “Забуті” (реж. Дарія Онищенко), “Let it snow” ( реж. Станіслав Капралов) та “Я, Ніна” (реж. Марися Нікітюк, Володимир Харченко-Куликовський).

Третього дня Кіноринку, 13 грудня, на учасників очікуватимуть доповіді від технічних компаній СінемаНекст Україна, Кінопрокат Україна, Кіносвіт Діджітал, Реал Кіно.

Впродовж усіх днів Кіноринку у фойє кінотеатру “Сінема Сіті” традиційно працюватиме виставка новинок продукції та обладнання для кінотеатрів.

Ознайомитись із детальним розкладом можна тут. Акредитація на Зимовий Кіноринок для дистриб’юторів, технічних сервісних та кіновиробничих компаній, а також представників кінотеатрів відкрита до 10 грудня включно.