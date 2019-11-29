Екоактивістка Грета Тунберг стала автором року у Британії

Британська мережа книгарень Waterstones назвала автором 2019 року 16-річну шведську екоактивістку Грету Тунберг.

Про це повідомляє Sky News.

“Британська книгарня Waterstones визнала автором року кліматичну активістку-підлітка Грету Тунберг”, - йдеться у публікації.

Як зазначається, книга Тунберг "Ніхто не занадто малий, щоб щось змінити" є збіркою промов, які вона виголосила за останні кілька років про зміни клімату.

До книги, зокрема, увійшла і промова "Наш дім у вогні, а ви дієте, як розпещені, безвідповідальні діти". Саме її школярка виголосила перед лідерами ЄС у лютому.

"Виступи Грети Тунберг були натхненням для мільйонів, і тепер вони зібрані в новому виданні "Ніхто не занадто малий, щоб щось змінити", що потужно ілюструє цю чудову історію", - сказала керівник компанії Waterstones Кейт Макхейл.

Також було визначено і “Книгу року”. Приз отримала книга "Хлопчик, кріт, лисиця та кінь" Чарлі Маккі.

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"«Хлопчик, кріт, лисиця та кінь - це мудра і красива казка, яка закликає до любові, дружби та мужності", - додала Макхейл.

Як відомо, Waterstones (колишня назва Waterstone's) - британська роздрібна мережа з продажу книг. Заснована в 1982 році Тімом Уотерстоун. На його честь компанія і отримала свою назву.

Фото: news.sky.com