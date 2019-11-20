У Нідерландах вручили Міжнародну дитячу премію миру
Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Гаазі.
Дівіна Малум після вручення Міжнародної дитячої премії миру розповіла про свою боротьбу і сподівання змінити на краще життя багатьох дітей в Африці.У Нідерландах переможцям Міжнародної дитячої премії миру вручили нагороди / Фото: Ірина Драбок, Укрінформ
Потім виступила представниця шведської активістки Ґрета Тунберґ — Луїза-Марі Нойбауер, яка наголосила, що для неї велика честь отримати нагороду від імені Ґрети Тунберґ.
Вона висловила своє захоплення тим, що зробила 16-річна активістка.
“Це дійсно надихає. Я сподіваюсь що ця нагорода підтримає тебе”, - сказала Луїза-Марі Нойбауер.
Сама ж Луїза-Марі Нойбауер є екологічною активісткою з Німеччини. Там вона є одним з головних організаторів кліматичних мітингів.
Як повідомляв Укрінформ, 16-річна шведська екологічна активістка Ґрета Тунберґ і камерунська правозахисниця Дівіна Малум стали лауреатками Міжнародної дитячої премії миру.
Екоактивістка Ґрета Тунберґ не приїхала в Нідерланди на вручення Міжнародної дитячої премії миру. Міжнародна дитяча премія миру є ініціативою Міжнародної організації із захисту прав дітей KidsRights.