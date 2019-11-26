Президент Естонії подарувала Зеленському велосипед

Президент Естонії подарувала Зеленському велосипед

Фото
Укрінформ
Президент Естонії Керсті Кальюлайд подарувала Президенту України Володимиру Зеленському електровелосипед.

Відповідні фотографії подарунку оприлюднив генеральний директор державного протоколу Естонії Лаурі Бамбус у Twitter.

За його словами, електричний велосипед був виготовлений естонською компанію Amper.

Фото: @LauriBambus

Зазначається, що на рамі самого транспортного засобу є напис “Для Президента України Володимира Зеленського”.

Читайте також: Зеленський прокоментував “скандальні” телефонні розмови з Трампом

Фото: Офіс Президента

Також поруч зображені два прапори — Естонії й України.

Як повідомляв Укрінформ, триває візит Президента Зеленського та української делегації до Таллінна.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-