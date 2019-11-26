Президент Естонії подарувала Зеленському велосипед

Президент Естонії Керсті Кальюлайд подарувала Президенту України Володимиру Зеленському електровелосипед.

Відповідні фотографії подарунку оприлюднив генеральний директор державного протоколу Естонії Лаурі Бамбус у Twitter.

За його словами, електричний велосипед був виготовлений естонською компанію Amper.

Фото: @LauriBambus

Зазначається, що на рамі самого транспортного засобу є напис “Для Президента України Володимира Зеленського”.

Фото: Офіс Президента

Також поруч зображені два прапори — Естонії й України.

Як повідомляв Укрінформ, триває візит Президента Зеленського та української делегації до Таллінна.