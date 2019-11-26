Президент Естонії подарувала Зеленському велосипед
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Укрінформ
Президент Естонії Керсті Кальюлайд подарувала Президенту України Володимиру Зеленському електровелосипед.
Відповідні фотографії подарунку оприлюднив генеральний директор державного протоколу Естонії Лаурі Бамбус у Twitter.
За його словами, електричний велосипед був виготовлений естонською компанію Amper.
Зазначається, що на рамі самого транспортного засобу є напис “Для Президента України Володимира Зеленського”.
Також поруч зображені два прапори — Естонії й України.
Як повідомляв Укрінформ, триває візит Президента Зеленського та української делегації до Таллінна.