У Львові назвали переможців V Міжнародного конкурсу молодих оперних співаків імені Соломії Крушельницької.

Гран-прі цього змагання, в якому брали участь співаки з України, Вірменії, Білорусі, Польщі та Угорщини, отримала хористка зі Львова Мар`яна Мазур, повідомила кореспонденту Укрінформу речниця Львівської національної опери Надія Труш.

“З 50 учасників конкурсу у фінальний тур вийшли десять українських співаків. Більшість із них і розділили призові місця”, - зазначила Труш.

У Львові назвали переможців Міжнародного конкурсу молодих оперних співаків. Фото: opera.lviv.ua

За її словами, крім премій, розмір яких коливався від 1 до 10 тисяч доларів, один із учасників отримав запрошення виступати на сцені столичної опери та Сілезької опери у Польщі.

Оцінювало учасників авторитетне міжнародне журі, до складу якого входили фахівці з України, Австрії, Польщі, Словаччини, Німеччини і Молдови.

Як зазначила його голова — солістка Віденської опери Вікторія Лук`янець, учасників оцінювали не тільки розумом, а й серцем, прагнучи засвітити нові імена.

Як повідомляв Укрінформ, конкурс через брак фінансування не проводився уже 10 років. Тепер, за погодженням із Міністерством культури, його вирішено проводити що два роки.