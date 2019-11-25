У Миколаєві відкрили “Сакральні реконструкції” художників Бахтових

Виставка художників Володимира і Тетяни Бахтових "Античні коди України. Сакральні реконструкції" відкрилася у Миколаєві.

Про це повідомили у пресслужбі міської ради

«Античні коди України. Сакральні реконструкції» - виставка художників Володимира і Тетяни Бахтових мандрує Україною. Її побачили глядачі вже кількох міст. Настала черга Миколаєва. У виставковій залі муніципального палацу культури і мистецтв – результат багаторічної роботи митців над різними проєктами, що повертають нас до художнього осмислення античної цивілізації і розуміння", - йдеться у повідомленні.

У Миколаєві відкрили унікальну виставку художників Бахтових / Фото: https://mkrada.gov.ua

Зазначається, що виставка унікальна тим, що картини виконані у двох притаманних митцям техніках - геліографіті і перформанс terra-театр. Геліографіті - це авторський винахід Володимира Бахтова. Він полягає в фотофіксації просторового малювання вогнем зниклих об’єктів архітектури. Наскільки сучасні стародавні смисли і міфи виявляються інтегрованими в сучасний світ, без меж, кордонів, прискорений до неможливого. Але його базові цінності залишаються тими, як були закладені в античному світі. Володимир і Тетяна Бахтови художніми засобами досліджують античну добу, решти цивілізації – Ольвію, Тіру, Херсонес. Результат – численні проєкти, ленд-артівські, геліографіті, втілені у фотографіях.

Тут розповіді про смисли, що відображені у ланцюгу: народження – життя – смерть – безсмертя. Тут сьогоднішнє осмислення міфів про людей-героїв-Богів. В сучасній Україні ці формули набувають нового змісту, коли звичайні люди йдуть шляхом жертовності і подвигу, не заради безсмертя Богів, а заради своєї Батьківщини. І залишаються в історії, набувши так свого безсмертя.

Вернісаж Володимира і Тетяни Бахтових традиційно зібрав чимало глядачів і шанувальників сучасного образотворчого мистецтва. У відкритті взяв участі Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

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“Ваші роботи – ще одне підтвердження того, наскільки ми інтегровані в Європу. Ми повинні знати своє мистецтво, своїх художників. Це те саме сучасне мистецтво, яке Україна має показувати у світі”, - підкреслив Сєнкевич.

Художників з відкриттям виставки привітали колеги, мистецтвознавці, шанувальники їх творчості.