У Польщі пройде виставка ікон української художниці

В польській Ясьонці біля Ряшева відбудеться виставка ікон української художниці-реставраторки з Перемишля Малґожати Давидюк.

Про це повідомляє Наше слово.

«До 30 листопада у виставково-конгресовому центрі Підкарпатського воєводства «G2A Arena» у Ясьонці біля Ряшева, презентують виставку ікон перемиської художниці Малґожати Давидюк», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, роботи авторства мисткині можна подивитися на другому поверсі центру, у якому раз на місяць презентується творчість митців із Підкарпаття та інших регіонів Польщі.

Малґожата (Маргарита) Давидюк нині керує консерваційно-мистецькою майстернею «ІКОС» у Перемишлі. Є творцем багатьох сакральних творів у вигляді ікон, іконостасу, поліхромії, зокрема в Кошаліні, Криниці, Ольштині, Замєніцах поблизу Лігниці. Її ікони знаходяться в приватних і музейних колекціях у Польщі та за кордоном: у Канаді, Німеччині, Росії, Словаччині, США й Україні.

Фото, відео: Galeria Autorska M. Dawidiuk у Facebook