У польському Глівіце розпочався фінал Дитячого Євробачення-2019

У польському місті Глівіце розпочався фінал конкурсу "Дитяче Євробачення-2019".

На “Арені Глівіце”, яка вміщує 17 тисяч осіб, виступлять представники 19-ти країн, зокрема й 14-річна Софія Іванько з України, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Українська учасниця виступить під 13-им номером з композицією “Коли здається” (Spirit of Music).

Переможця Дитячого Євробачення визначатимуть шляхом складання балів, які здобудуть конкурсанти від національних журі (до їх складу входить троє професійних музикантів та двоє дітей) та під час онлайн-голосування, що відбувається у два етапи. Під час першого етапу інтернет-голосування, який проходив з 21 години п'ятниці до 17 год. неділі на сайті junioreurovision.tv, глядачі могли обрати від трьох до п’яти композицій, які їм сподобалися найбільше. При цьому можна проголосувати і за учасника Євробачення зі своєї країни.

Другий етап онлайн-голосування відбудеться відразу після фінального концерту і триватиме лише 15 хвилин. Після цього відбудеться підрахунок балів й буде визначено переможця конкурсу.

Загалом шоу триватиме дві з половиною години.

На Дитяче Євробачення акредитувалися близько 200 журналістів з 23-ох країн.

За оцінками журналістів та експертів, високі шанси на перемогу мають іспанка Мелані Гарсіа, француженка Карла, а також представниця Польщі Вікі Габор. Схвальні відгуки лунають і про композицію українки.

Пряма трансляція конкурсу Дитячого Євробачення відбувається на телеканалі UA: Перший.