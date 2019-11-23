Дитяче Євробачення: у Глівіце відбулася генеральна репетиція перед фіналом

У польському місті Глівіце відбулася генеральна репетиція перед недільним фіналом Дитячого Євробачення 2019.

Після цього відбулася загальна пресконференція усіх учасників Євробачення, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Цей тиждень був дивовижний, мене переповнюють емоції, яких не можу передати. Це несамовиті відчуття і несамовиті емоції!” - наголосила під час пресконференції українська учасниця Софія Іванько.

Загальна пресконференція усіх учасників Дитячого Євробачення 2019. Фото: Юрій Банахевич/Укрінформ

Як повідомлялося, у фіналі Дитячого Євробачення 2019, що відбудеться в неділю о 17-й годині (за київським часом) беруть участь 19 учасників серед них і Софія Іванько. Українська учасниця виступить у конкурсі під 13-м номером.

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Переможця Дитячого Євробачення визначатимуть шляхом складання балів, які здобудуть конкурсанти від національних журі та під час онлайн-голосування, що відбуватиметься у два етапи. Під час першого, який вже триває з 21-ї години п'ятниці до 17 год. в неділю на сайті junioreurovision.tv, учасники онлайн-голосування можуть обрати від трьох до п’яти композицій, які їм сподобатися найбільше. Другий етап онлайн-голосування відбудеться відразу після фінального концерту в неділю і триватиме всього 15 хвилин. Після цього буде відбудеться підрахунок балів й оголошено переможця конкурсу.