Представниця від України на Дитячому Євробаченні не боїться виступати під 13 номером

У недільному виступі під час фінального концерту Дитячого Євробачення 2019 під 13-м номером учасниця від України Софія Іванько бачить позитив.

Про це вона зазначила в інтерв’ю Укрінформу.

“Мені це навіть подобається. Для мене це, навпаки, – хороше число. Бачу в ньому позитив”,- заявила Іванько.

За її словами, для неї участь в Євробаченні – це дуже великий досвід та неймовірні емоції.

Іванько повідомила, що піснею “Коли здається” (Spirit of Music), яку вона виконуватиме під час Євробачення, вона хоче піднімати настрій людям, яким сумно.

“Цією піснею я хотіла, щоб, коли хтось почувається сумно, просто згадував цю мелодію – наспівував її, допоки не стане краще і людина не відчує себе щасливою”,- наголосила вона.

Дівчина повідомила, що вона не хоче в житті обирати між музичною кар’єрою і чимось іншим, а хоче робити багато справ одночасно.

“У мене ціль – не обирати у житті, а бути тим, ким захочу, тобто я хочу бути і співачкою, й математиком, а також відкрити у Франції пекарню й приїжджати туди іноді готувати. Тобто, я не хочу вибирати, я хочу робити все. Зрозуміло, що це буде нелегко, але думаю, що можливо”,- зазначила Іванько.

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Як повідомлялося, у фіналі Дитячого Євробачення 2019, що відбудеться в неділю о 17-й годині (за київським часом) беруть участь 19 учасників серед них і Софія Іванько.

Переможця Дитячого Євробачення визначатимуть шляхом складання балів, які здобудуть конкурсанти від національних журі та під час онлайн-голосування, що відбуватиметься у два етапи. Під час першого, який вже триває з 21-ї години п'ятниці до 17 год. в неділю на сайті junioreurovision.tv, учасники онлайн-голосування можуть обрати від трьох до п’яти композицій, які їм сподобатися найбільше. Другий етап онлайн-голосування відбудеться відразу після фінального концерту в неділю і триватиме всього 15 хвилин. Після цього буде відбудеться підрахунок балів й оголошено переможця конкурсу.