Учасниця Дитячого Євробачення від України закликає за неї голосувати

Українська учасниця Дитячого Євробачення Софія Іванько у відеозверненні закликала читачів Укрінформу та всіх українців віддати за неї свій голос.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Привіт усім читачам Укрінформу! Голосуйте за мене 22, 23 та 24 листопада на Дитячому Євробаченні. Дякую!”,- наголосила Іванько.

Після цього вона наспівала фрагмент своєї пісні “Spirit of Music”, яку українка виконуватиме під час фіналу Євробачення в неділю.

Як відомо, фінал Дитячого Євробачення 2019 розпочнеться о 17 годині за київським часом у неділю, 24 листопада. У ньому візьмуть участь представники 19-ти країн, зокрема українка Софія Іванько.

Переможця Дитячого Євробачення визначатимуть шляхом складання балів, які здобудуть конкурсанти від національних журі та під час онлайн-голосування, що відбуватиметься у два етапи. Під час першого, який триватиме з 21 години п'ятниці до 17 год. в неділю. Учасники онлайн-голосування можуть обрати від трьох до п’яти композицій, які їм сподобатися найбільше. При цьому, серед них може бути і представник своєї країни.

Другий етап онлайн-голосування відбудеться відразу після фінального концерту в неділю і триватиме всього 15 хвилин. Після цього буде відбудеться підрахунок балів й оголошено переможця конкурсу.