Дитяче Євробачення 2019: 19 учасників і вибрики росіян

Росія боїться спілкування своїх виконавців з юними українцями

Дитяче Євробачення вперше завітало до Польщі. Великий фінал під гаслом "Share the Joy" (“Поділись радістю”) відбудеться 24 листопада на одному з найсучасніших об’єктів у Європі, й, напевно, чи не найкращому у Польщі – “Арена Глівіце”. За перемогу в пісенному конкурсі змагатимуться 19 виконавців із Європи та Австралії, зокрема й українка Софія Іванько з піснею “Spirit of Music” (“Дух музики”). Переможця буде оголошено після фінального концерту в неділю ввечері. Варто зазирнути за лаштунки цього конкурсу й оцінити шанси на перемогу його цьогорічних учасників.

ЄВРОБАЧЕННЯ І ЗАЦІКАВЛЕННЯ У СВІТІ

Польща отримала права проводити Євробачення для дітей віком від 9-ти до 14-ти років після блискучої перемоги торік у Мінську співачки Роксани Венгель. До речі, вже дуже популярна на сьогодні у Польщі Венгель буде однією з трьох ведучих цьогорічного фіналу, який подивляться наживо 17 тисяч глядачів, а по телебаченню – сотні мільйонів по всьому світу.

Майже 200-тисячне шахтарське місто у Сілезії Глівіце не одразу отримало право провести у себе Євробачення. Спочатку на це право претендували також Щецін, Краків, Гданськ, Катовіце і Лодзь. На якомусь етапі організатори події – Європейська мовна спілка (EBU) – навіть оголосили, що Євробачення відбудеться у Кракові. Однак, це відразу спростувала польська сторона, яка обрала містом-господарем усе ж Глівіце.

У цьогорічному дитячому конкурсі візьмуть участь учасники з 19-ти країн: крім України, це п’ять країн колишнього СРСР – Білорусь, Вірменія, Грузія, Казахстан та Росія, балканські Албанія, Сербія, Північна Македонія, а також Велика Британія (представлена Уельсом), Франція, Іспанія, Мальта, Ірландія, Голландія, Португалія, Італія, далека Австралія, і власне сама господарка події – Польща. В цьому році відмовилися брати участь у конкурсі Азербайджан та Ізраїль, але до Дитячого Євробачення після 13-річної перерви повернулася Іспанія.

Учасниця від Італії Марта Віола

Звичайно, Дитяче Євробачення – це не доросле, де й учасників більше, і пристрасті вирують неабиякі. Проте, хоч і дитяче, але увагою воно теж не обділене. Як повідомили Укрінформу польські організатори, майже 200 журналістів із 23-х країн акредитувалися висвітлювати події пісенного конкурсу. Зокрема, навіть із чотирьох країн, учасники з яких не беруть участі в Дитячому Євробаченні. Це свідчить про те, що цей відносно молодий конкурс, початок якого сягає не такого вже і далекого 2003 року, набирає обертів. Що цікаво, найбільше іноземних журналістів висвітлювати події Дитячого Євробачення приїхали з Великої Британії та Росії.

ІСПАНІЯ, ФРАНЦІЯ, ПОЛЬЩА ЧИ УСЕ Ж УКРАЇНА?

Як і в дорослому Євробаченні, переможця у дитячому пісенному конкурсі буде визначено шляхом сумування балів, набраних конкурсантами у пропорції 50/50% в голосуванні членів національних журі (складаються з музикантів і дітей), а також онлайн-голосуванні глядачів. На цьому схожість завершується і починаються розбіжності. У Дитячому Євробаченні онлайн-голосування відбувається зовсім по-іншому: віддати свої голоси можуть охочі з усього світу і голосують у два етапи. Під час першого, який триватиме з 21-ї години (за київським часом) п’ятниці, 22 листопада, до початку фінального концерту в неділю, о 17-й годині 24 листопада, учасники онлайн-голосування можуть обрати від трьох до п’яти композицій, які їм сподобатися найбільше. При цьому, серед них може бути і представник своєї країни! Другий етап онлайн-голосування відбудеться відразу після фінального концерту в неділю і триватиме всього 15 хвилин. Після цього буде оголошено переможця конкурсу.

Букмекерські контори не прогнозують переможців у змаганнях, де беруть участь діти. Однак, прогнози роблять експерти та журналісти. За оцінками багатьох, серед фаворитів цьогорічного пісенного конкурсу є, зокрема, іспанка Мелані Гарсіа, француженка Карла, а також полька Вікі Габор. Якщо Польща вдруге поспіль переможе, то це стане першим такий випадком в історії Дитячого Євробачення. Хоча, за час проведення цього конкурсу деякі країни вже тріумфували двічі. Зокрема, йдеться про Білорусь (2003, 2005), Росію (2006, 2017), Мальту (2013, 2015) та Грузію (2008, 2011). Перемагала на цьому конкурсі вже й Україна: в 2012 році з піснею “Небо” перемогу святкувала одеситка Настя Петрик. І ніщо не стоїть на заваді, щоб Україна знову повторила свій успіх. Українка Софія Іванько налаштована рішуче. Ще б пак, сито національного відбору вона пройшла з третьої спроби, що свідчить про неабияку націленість на перемогу. Не лякає, а ще більше підбадьорює її й13-й номер, під яким вона виконуватиме свою пісню, про що вона розповіла в інтерв’ю Укрінформу.

Софія Іванько

ГОЛОСУВАТИ ЗА УКРАЇНУ: Є ТАКА МОЖЛИВІСТЬ!

Євробачення не було б Євробаченням, якби на ньому якимось чином не “відзначилася” Росія. Цього разу в ЗМІ просочилася інформація від одного з волонтерів. Він повідомив, що став свідком ситуації, коли члени російської делегації інструктували своїх учасників – дует Тетяну Меженцеву і Денберела Ооржака, – аби вони в жодному разі не спілкувалися із конкурсанткою від України. При цьому, на думку волонтера, саме фактор тиску в цій конкретній ситуації міг стати причиною втрати свідомості Денберелом Ооржаком під час репетиції на “Арені Глівіце” в середу. Офіційно, організатори Євробачення, звичайно ж, не підтвердили цю версію, обмежившись згадкою про погане самопочуття хлопця у той день. Проте, така версія є доволі правдоподібною.

Вже в неділю ввечері стане відомо, хто стане 17-м переможцем в історії Дитячого Євробачення. Але не варто лише чекати, можна активно проголосувати за представницю України, адже таку можливість матимуть не лише іноземці за кордоном, а й усі бажаючі в Україні. Саме перемоги або хоча б високого підсумкового місця Софії Іванько ми й побажаємо.

Юрій Банахевич, Глівіце

Фото автора

Перше фото: Thomas Hanses, junioreurovision.tv