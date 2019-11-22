Софія Іванько, українська учасниця Дитячого Євробачення 2019

У місті Глівіце на півдні Польщі в найближчу неділю відбудеться фінал Дитячого Євробачення 2019. Серед 19-ти учасників є представниця України 14-річна Софія Іванько.

Між репетиціями й офіційними заходами вона люб’язно погодилася відповісти на кілька запитань власного кореспондента Укрінформу.

УЧАСТЬ У ЄВРОБАЧЕННІ – ЦЕ ВЕЛИКИЙ ДОСВІД І НЕЙМОВІРНІ ЕМОЦІЇ

- Cофіє, у вас нещодавно був день народження. Вітаю вас із цим святом! Якщо не секрет, що ви собі набажали в цей день?

- Дякую! Коли я задувала свічки на торті, я загадала собі бажання, але не можу сказати, бо ще не збудеться. У принципі, думаю, всі знають яке це було бажання (сміється).

- Знаю, що у майбутньому ви хочете стати програмістом, як ваші батьки, або математиком. Можливо, після виступу на Євробаченні ви зміните свою думку й захочете робити музичну кар’єру?

- У мене ціль – не обирати у житті, а бути тим, ким захочу, тобто я хочу бути і співачкою, й математиком, а також відкрити у Франції пекарню й приїжджати туди іноді готувати. Тобто, я не хочу вибирати, я хочу робити все. Зрозуміло, що це буде нелегко, але думаю, що можливо.

- Чим для вас є участь у Євробаченні?

- Це дуже великий досвід, неймовірні емоції, дуже багато позитивних емоцій. Я трохи втомилася, але це не порівняти із відчуттями, які отримую, перебуваючи на сцені.

- Пісня “Spirit of Music”, яку ви виконуватимете на Євробаченні, – про що вона, у вашому розумінні, що ви хочете донести нею глядачам і слухачам?

- Я написала її сама. Я знаю, що є такі моменти, коли людям, які перебувають навколо мене, буває сумно, а я дуже люблю дарувати посмішку. Цією піснею я хотіла, щоб, коли хтось почувається сумно, просто згадував цю мелодію – наспівував її, допоки не стане краще і людина не відчує себе щасливою.