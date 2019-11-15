На воротах віденського собору виявили малюнок — припускають, що це Дюрер

У віденському Соборі святого Стефана (Штефансдом) – випадково виявили малюнок на стіні, який може бути схожий на роботу німецького художника Альбрехта Дюрера.

Федеральне відомство з охорони пам’ятників (BDA) Австрії провело спеціальну наукову конференцію для обговорення цього припущення, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Якість нагадує Дюрера", - заявив директор BDA Бернд Ойлер-Ролле.

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Малюнок, датований початком 16-го століття, був виявлений під час реставраційних робіт на готичних Єпископських воротах у північній частині собору. Поки немає доказів, що ця робота належить Дюреру, адже відсутні записи про те, що майстер колись був у Відні. Але над теорією про можливу приналежність малюнка відомому німецькому художнику працює ціла команда науковців.

Деякі спеціалісти по Дюреру вже заявили, що виявлені на очищених вівтарних крилах зображення святих Катерини та Маргарити справді можуть належати цьому відомому художнику, питання лише в тому, коли саме Дюрер був у Відні.

Фото: APA/BDA/IRENE DWORAK