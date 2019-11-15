У Лондоні намагалися вкрасти картини Рембрандта

Дві картини нідерландського художника Рембрандта намагалися викрасти з картинної галереї Далвіч, яка є однією з найвідоміших в Лондоні.

Про це повідомляє NOS.

"Грабіжник намагався викрасти дві картини Рембрандта з картинної галереї Далвіч в Лондоні. Поліція запобігла крадіжці", - йдеться у повідомленні.

Грабіжник зумів потрапити до музею вночі, але спрацювала сигналізація. Поліція була на місці вже за кілька хвилин. Коли правоохоронці намагалися зупинити грабіжника, він жбурнув в обличчя одного з поліцейських невідому рідину. Той не отримав серйозних травм, але злочинцю вдалося втекти.

За даними поліції, грабіжник хотів поцупити дві картини Рембрандта, які саме не розголошують.

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Як відомо, Рембрандт Харменс ван Рейн народився 15 липня 1606 року в нідерландському місті Лейден, в родині заможного власника млина. Він був одним із 9 дітей. Помер митець в Амстердамі 4 жовтня 1669 року. За своє життя Рембрандт створив близько 400 картин, 300 гравюр, 1400 малюнків і 300 офортів.