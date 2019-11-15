У Лондоні намагалися вкрасти картини Рембрандта
Про це повідомляє NOS.
"Грабіжник намагався викрасти дві картини Рембрандта з картинної галереї Далвіч в Лондоні. Поліція запобігла крадіжці", - йдеться у повідомленні.
Грабіжник зумів потрапити до музею вночі, але спрацювала сигналізація. Поліція була на місці вже за кілька хвилин. Коли правоохоронці намагалися зупинити грабіжника, він жбурнув в обличчя одного з поліцейських невідому рідину. Той не отримав серйозних травм, але злочинцю вдалося втекти.
За даними поліції, грабіжник хотів поцупити дві картини Рембрандта, які саме не розголошують.
Як відомо, Рембрандт Харменс ван Рейн народився 15 липня 1606 року в нідерландському місті Лейден, в родині заможного власника млина. Він був одним із 9 дітей. Помер митець в Амстердамі 4 жовтня 1669 року. За своє життя Рембрандт створив близько 400 картин, 300 гравюр, 1400 малюнків і 300 офортів.