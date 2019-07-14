У Нідерландах на вулицях вивісили картини Рембрандта
На вулицях можна побачити кількасот акторів у автентичному одязі, багато реквізитів того часу, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.
Біля будинку Рембрандта влаштували майстер-клас з малювання. Поруч фахівці розповідали про Рембрандта: де саме був його будинок, творчий шлях художника. Завдяки такому театралізованому дійству можна було побачити і відчути, як жили люди у Лейдені в XVII столітті.У Нідерландах проходять дні Рембрандта / Фото: Драбок Ірина, Укрінформ
Гуляючи Лейденом, можна зустріти і самого Рембрандта, який пропонує перехожим спробувати написати картину. А ще його дружину Саскію, яка розповідає про неймовірний талант свого чоловіка.
Просто на будинках, мов у музеї, повісили картини художника. Головною родзинкою стало найвідоміше полотно Рембрандта - "Нічна варта". Картина була написана 1642 року. Фахівці припускають, що на картині Рембрандт зобразив свою дружину Саскію.
Відео: Ukrinform TV
Рембрандт Харменс ван Рейн народився 15 липня 1606 року в місті Лейден, в родині заможного власника млина. Він був одним із 9 дітей. Помер митець в Амстердамі 4 жовтня 1669 року. За своє життя Рембрандт створив близько 400 картин, 300 гравюр, 1400 малюнків і 300 офортів.