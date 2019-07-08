У Рейксмузеум в Амстердамі починається реставрація найвідомішої картини Рембрандта "Нічна варта". Процес буде публічним.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Гаазі.

Вперше з 2013 року картину розміром 3,79 х 4,53 м і вагою 337 кг зняли зі стіни. Цей процес можна побачити на відео.

Упродовж десяти місяців 12 фахівців працюватимуть з картиною. Це буде всебічний та багатогранний науково-дослідницький і реставраційний проект. Операція "Нічна варта" стартує 8 липня. Починаючи з 17:00 за місцевим часом в Іnstagram через онлайн-чат можна поставити питання команді, яка працює з картиною, більше дізнатися про саме дослідження та реставрацію.

У Нідерландах реставрацію картини Рембрандта транслюватимуть онлайн/ Фото Ірина Драбок

За словами директора музею Тако Діббітс, цей процес стане найграндіознішим і “найбільшим проектом із дослідження і консервації в історії музею”.

Процес відбуватиметься за склом. Це спеціально сконструйована прозора кімната, щоб усі охочі відвідувачі музею могли слідкувати за роботою. Востаннє реставрація картини відбувалася майже 40 років тому після того, як відвідувач музею напав на полотно з ножем.

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"Нічна варта" написана 1642 року. Картина традиційно відома під назвою "Виступ стрілецької роти капітана Франса Баннінга Кока і лейтенанта Віллема ван Рейтенбюрга". "Нічною вартою" вона стала у XIX столітті, бо здавалося, що фігури виступають на темному тлі. Проте після розчищення оригінального живопису з'ясувалося, що сцена, представлена Рембрандтом, насправді відбувається вдень. Також існує версія, що на картині Рембрандт зобразив свою дружину Саскію.

Рембрандт Харменс ван Рейн народився 15 липня 1606 року в місті Лейден, в родині заможного власника млина. Він був одним із 9 дітей. Помер митець в Амстердамі 4 жовтня 1669 року. За своє життя Рембрандт створив близько 400 картин, 300 гравюр, 1400 малюнків і 300 офортів.