Учені пропонують обмежити швидкість морських суден - це поліпшить клімат

Зменшення швидкості в морському судноплавстві може принести значну користь довкіллю.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного для груп Seas at Risk and Transport & Environment, повідомляє ВВС.

«Зниження швидкості суден на 20% не тільки приведе до скорочення викидів парникових газів, а й обмежить потрапляння в воду й атмосферу забруднювальних речовин, які завдають шкоди здоров'ю людини (зокрема чорний вуглець і оксиди азоту)», - йдеться в повідомленні.

Крім того, таке обмеження швидкості зменшить підводний шум на 66% і ймовірність зіткнення з китами - на 78%.

Як зазначає видання, учасники переговорів ООН у справах клімату зустрінуться цього тижні в Лондоні, щоб обговорити пропозицію про обмеження морських швидкостей, засноване на цьому дослідженні.

Морські судна відповідають за значну частину глобальних викидів парникових газів через спалюване ними паливо. За даними BBC, судноплавство генерує приблизно 3% загального обсягу газів, які призводять до зміни клімату.