Дар’я Чепкова представить Україну на конкурсі Miss Top of the world plussize

Дар’я Чепкова представить Україну на конкурсі Miss Top of the world plussize

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Укрінформ
На конкурсі краси Miss Top of the world plussize, який відбудеться у Києві 9 листопада, в номінації Mistress/Mrs Україну буде представляти уродженка міста Миколаєва Дар’я Чепкова.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі учасниці.

"У столиці України вперше відбуватиметься світовий конкурс Miss Top of the world plussize. Київ на сьогодні вже зустрів конкурсанток з вісімнадцяти країн світу, які будуть гідно представляти свої країни на конкурсі, що відбудеться в приміщенні Olympic Hall. Україну буде представляти Дар’я Чепкова, яка вже має досвід участі у подібних змаганнях та конкурсах краси", - йдеться у повідомленні.

Так, у вересні, у Києві у фіналі конкурсу Miss Top of the World plussize Ukraine-2019 Чепкова виборола корону та титул "першої віцеMrs Top of the World plussize Ukraine-2019".

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Як зазначається у повідомленні, нинішній конкурс буде складатися з кількох етапів: самопрезентація у відеоролику (відеовізитівка); конкурс демонстрації талантів дівчат; дефіле в національних костюмах, вечірніх та коктейльних сукнях.

Наразі Чепкова живе в Київський області в смт Димер, вона вдало поєднує кар’єру моделі та власний бізнес, адже минулого року разом з чоловіком відкрила власний спортзал у Димері, де тренується сама та тренує жінок plussize.

Крім того, родина має сімейне ательє, в якому Дар’я реалізує себе як модельєр, адже має нестандартну фігуру, на яку важко дібрати одяг у масового виробника. В майбутньому модель планує розробити власний бренд одягу, щоб допомагати іншім дівчатам та жінкам з розкішними формами обрати собі сучасний зручний одяг.

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