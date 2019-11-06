Українка Міла Кузнецова представить Західну Європу на Miss Top of the world plus size

Українка Міла Кузнецова представить Західну Європу на Miss Top of the world plus size

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Укрінформ
Західну Європу на конкурсі краси Miss Top of the world plus size, який відбувається у столиці України з 5 по 10 листопада, представить киянка Міла Кузнецова.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі української конкурсантки.

"У столиці України Києві відбувається світовий конкурс Miss Top of the world plus size. Столиця зустрічає конкурсанток з вісімнадцяти країн з 5 по 10 листопада. Це буде вперше, коли конкурс plus size такого масштабу відбудеться в Україні. Україна багата на красивих пишних жінок, і рано чи пізно такий конкурс мав відбутися саме у нас. Цього разу наша зірка, киянка Міла Кузнецова, яка своїми пишними формами не залишить нікого байдужим, буде представляти Західну Європу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у дівчини вже є неабиякий досвід участі у подібних змаганнях, і вона має у скарбничці кілька титулів. Так, у квітні українка брала участь у конкурсі "Місс Всесвіт плюс-сайз", що відбувся на Карибських островах, та виборола корону та титул Miss Top Model Plus Size Universe. Тоді Україна вперше брала участь у подібному конкурсі.

"Міла вже повністю занурилась у підготовку для нового конкурсу. Для цього треба створити так звану відеовізитку, презентацію самої себе у відеороліку. Також будуть дефіле в коктейльній, вечірній сукнях та національному костюмі. Їх часто доводиться шити, замовляти, адже під таку статуру навіть у виробників одягу plus size не завжди можна підібрати собі річ. Важливою частиною конкурсу є демонстрація талантів дівчат. Одним із захопленням Міли Кузнецової є танці, саме ними вона буде підкорювати журі", - наголошується у повідомленні.

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Нагадаємо, що минулого року цей конкурс проводили на Філіппінах.

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