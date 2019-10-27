У Німеччині обрали "Міс 50+"
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Укрінформ
У Німеччині відбувся 8-й конкурс краси “Міс 50+”, переможницею якого стала жінка з дуже влучним прізвищем Юнгер (Молодий).
Про це повідомляє Stern.
“Прізвище та титул, які запрошують до каламбурів. Новою “Міс 50plus” стала є Тетяна Юнгєе, їй 51 рік”, - повідомляє видання.
До цього мати двох дітей вже виграла титул “Міс 50plus Північна Німеччина”.
Конкурс проводиться увосьме телекомпанією RTV і корпорацією “Міс Німеччина”. Учасниками були жінки віком від 50 до 69 років. На конкурс зареєструвались загалом понад 500 претенденток.
Фото: DPA, Marcus Schröpfer