У Німеччині обрали "Міс 50+"

У Німеччині відбувся 8-й конкурс краси “Міс 50+”, переможницею якого стала жінка з дуже влучним прізвищем Юнгер (Молодий).

Про це повідомляє Stern.

“Прізвище та титул, які запрошують до каламбурів. Новою “Міс 50plus” стала є Тетяна Юнгєе, їй 51 рік”, - повідомляє видання.

Фізіотерапевт із Сандкруга, земля Нижня Саксонія, перемогла у грандіозному фіналі змагань “Міс 50plus Німеччина” у боротьбі з 19 конкурентками і зараз офіційно вважається “найчарівнішою жінкою старше 50 років” у ФРН.

До цього мати двох дітей вже виграла титул “Міс 50plus Північна Німеччина”.

Конкурс проводиться увосьме телекомпанією RTV і корпорацією “Міс Німеччина”. Учасниками були жінки віком від 50 до 69 років. На конкурс зареєструвались загалом понад 500 претенденток.

Фото: DPA, Marcus Schröpfer