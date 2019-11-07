Засновник AliExpress розповів харківським студентам, що таке успіх

Один із найбагатших людей у світі, китайський мільярдер Джек Ма, засновник Alibaba Group, під час першого свого візиту до України виступив перед студентами Національного університету ім. Каразіна у Харкові.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми маємо фокусуватися на дитсадках, а не на університетах. Не думайте про майбутнє, думайте про себе. Світ змінюється занадто швидко. Ваше головне завдання - залишитися схожими на людей, а не на машини. Люди можуть створювати речі, це єдине, що не можуть робити машини», - сказав під час свого виступу Джек Ма.

До молодих людей мільярдер вийшов у сірому светрі та кросівках. Відповів на десятки запитань. Серед іншого він порадив студентам не зупинятися після поразок.

«Найважливіший урок у житті - ніколи не здаватися. Усюди, де я намагався влаштуватися на роботу, я отримував відмови. І тоді я вирішив, що я маю почати робити щось для себе», - зазначив Джек Ма.

Також він застеріг молодих людей, що успіху не можна досягти швидко.

«Ви маєте розв'язувати проблему, тоді ви будете успішні. Багато людей думає що успіху можна досягти за одну ніч, як у фільмах, але це не так. Успіх означає бути оптимістом, бути творчим й інноваційним. Немає жодних експертів з майбутнього. Є лише експерти з минулого», - сказав мільярдер.

Джек Ма (справжнє ім'я - Ма Юнь) - китайський підприємець, засновник і голова ради директорів компанії Alibaba Group (в яку входять засновані ним AliExpress, TaoBao). Станом на кінець листопада 2018 року Forbes оцінював його статки у 35,8 млрд доларів. Джек Ма є найбагатшою людиною в Китаї й 15-им у списку найбагатших людей світу.