Трамп показав фотожабу про “нагородження” пса, що допоміг знищити лідера ІДІЛ

Президент США Дональд Трамп опублікував фейкове фото нагородження службового пса, який брав участь у рейді проти ватажка ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді та дістав поранення під час цієї операції.

Про це повідомляє Daily Wire.

На фотографії, опублікованій у Twitter Трампа, американський лідер нібито вішає на груди собаці медаль. Пост також супроводжувався підписом “Американський герой”.

Однак насправді зображення пса було розміщене на знімку за допомогою фоторедактора.

В оригінальній версії фото президент США нагороджує у 2017 році почесною медаллю "Пошани" Джеймса К. МакКлогана, медика армії США у відставці, який врятував життя 10 людей під час війни у ​​В'єтнамі.

На фейковому фото замість військового медика вставили голову пса, а замість вищої військової нагороди США — медаль у вигляді відбитка собачої лапи.

Як повідомлялося, 28 жовтня Дональд Трамп оприлюднив фотографію службового собаки, причетного до ліквідації лідера ІДІЛ.

"Ми зняли гриф секретності із зображення чудового пса (ім’я залишається засекреченим), який зробив таку гарну роботу в операції захоплення та ліквідації лідера ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді!", - написав американський президент.

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Як повідомляв Укрінформ, у неділю президент США підтвердив в офіційній заяві, що внаслідок рейду американських військових у сирійській провінції Ідліб був ліквідований лідер "Ісламської держави" Абу Бакр аль-Багдаді.

Фото: Getty Images / RS / CNP / MPI / Capital Pictures / Scanpix / LETA