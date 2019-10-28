Трамп "розсекретив" пса, причетного до ліквідації лідера ІДІЛ

Дональд Трамп оприлюднив фотографію службового собаки, який брав участь у рейді проти ватажка ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді та дістав поранення під час цієї операції.

Господар Білого дому розмістив це фото у Twitter.

"Ми зняли гриф секретності із зображення чудового пса (ім’я залишається засекреченим), який зробив таку гарну роботу в операції захоплення та ліквідації лідера ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді!", - написав американський президент.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 жовтня 2019 р.

Раніше у Пентагоні доповіли, що службовий пес із команди захоплення отримав легке поранення та вже одужує.

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Як повідомляв Укрінформ, у неділю президент США підтвердив в офіційній заяві, що внаслідок рейду американських військових у сирійській провінції Ідліб був ліквідований лідер "Ісламської держави" Абу Бакр аль-Багдаді.

Фото: White House Photo by Shealah Craighead