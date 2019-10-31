У Нью-Йорку заборонили продавати фуа-гра

Продуктовим магазинам та ресторанам Нью-Йорка з 2022 року буде заборонено продавати французький делікатес фуа-гра.

Про це повідомляє CBS News.

“Міська рада Нью-Йорка проголосувала в середу за ухвалення законопроєкту, що забороняє продаж фуа-гра - печінки відгодованої качки, - яка подається у вишуканих ресторанах і магазинах по всьому місту”, - йдеться у повідомленні.

Члени ради, які виступили на користь законопроєкту, заявили, що виробництво традиційного французького делікатесу передбачає жорстокість до птахів, оскільки воно вимагає примусового годування через трубочку.

Порушників закону штрафуватимуть на суму до двох тисяч доларів.

Фуа-гра (фр. foie gras) — гусяча або качина печінка, яку штучно збільшують шляхом відгодівлі.

Фото: www.pinterest.com