У Нью-Йорку заборонили продавати фуа-гра

У Нью-Йорку заборонили продавати фуа-гра

Укрінформ
Продуктовим магазинам та ресторанам Нью-Йорка з 2022 року буде заборонено продавати французький делікатес фуа-гра.

Про це повідомляє CBS News.

“Міська рада Нью-Йорка проголосувала в середу за ухвалення законопроєкту, що забороняє продаж фуа-гра - печінки відгодованої качки, - яка подається у вишуканих ресторанах і магазинах по всьому місту”, - йдеться у повідомленні.

Члени ради, які виступили на користь законопроєкту, заявили, що виробництво традиційного французького делікатесу передбачає жорстокість до птахів, оскільки воно вимагає примусового годування через трубочку.

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Порушників закону штрафуватимуть на суму до двох тисяч доларів.

Фуа-гра (фр. foie gras) — гусяча або качина печінка, яку штучно збільшують шляхом відгодівлі.

Фото: www.pinterest.com

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