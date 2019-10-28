Презентували англомовну збірку есеїв про Україну

Громадська організація “Інтерньюз-Україна” презентувала книгу “Україна в історіях та оповідях. Есеї українських інтелектуалів” англійською та планує видати її й іншими європейськими мовами.

Про це повідомили учасники презентації в Укрінформі.

“Інтерньюз-Україна” в рамках проекту Ukraine World за фінансової підтримки Українського культурного фонду видала цікаву збірку “Україна в історіях та оповідях”. В першу чергу, ми робили цей проєкт для західних авдиторій, бо нам треба ще голосніше заявити про себе, а головне - розказати іноземцям те, що ми хочемо, щоби про нас в першу чергу чули і знали, коли лунає слово “Україна”. Найкраще це могли зробити люди, яких ми називаємо інтелектуалами, - це історики, філософи, письменники, політичні аналітики, громадські активісти. Загалом це 16 текстів про Україну”, - сказав програмний директор ГО “Інтерньюз-Україна” Андрій Кулаков.

Він зазначив, що збірку вже презентували в Європі, зокрема в Брюсселі, Страсбурзі, Берліні, Франкфурті-на-Одері, на Франкфуртському та Краківському книжкових ярмарках.

“Книжка є безкоштовною, ми роздаємо її на наших заходах, пересилаємо в наші дипломатичні місії. Також зробили електронний варіант англійською та українською мовами”, - повідомив Кулаков.

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Головний редактор та один з авторів видання, директор з аналітики “Інтерньюз-Україна”, головний редактор UkraineWorld.org Володимир Єрмоленко назвав цю книжку революційною.

“Вона революційна, тому що про Україну в світі говорять здебільшого не українці. І наша мета полягала в тому, щоб дати зазвучати українським голосам англійською мовою для міжнародної публіки. Причому один з головних меседжів видання - це множинність України”, - підкреслив Єрмоленко.

Він уточнив, що у книжці 8 розділів. Це подорож історією - від минулого до сьогодення, яка починається з есеїв істориків Ярослава Грицака і Сергія Плохія. Письменники Андрій Курков та Юрій Андрухович, зокрема, розмірковують над темою ідентичності. В розділі “Батьківщини” - есеї Лариси Денисенко та Вахтанга Кебуладзе. В розділі “Рани” йдеться про Донбас і Крим.

“Мій есей присвячений ментальній різниці між росіянами та українцями - громадянами двох країн. Пояснити Україну дуже важливо, тому що постійно йде негативна інформація про Україну від Росії. Вона йде свідомо і потрапляє у підсвідомість іноземців через російський культурний продукт”, - наголосив Андрій Курков.

За його словами, в розумінні іноземців “ми вже відкололи Україну від Росії історично”.

“Але тепер треба показувати, що ми не тільки колишні недобровільні родичі, але самі по собі маємо достатньо різниці з іншими культурами, іншими ментальностями, щоби бути цікавими, щоб ця різниця пояснювала те, що у нас відбувається... І ця книжка - базове знання, подане в легкій і зрозумілій формі. Прочитавши її, вже можна пробувати розібратися, що у нас відбувається, буде зрозуміло, куди ми хочемо, куди не хочемо, і саме це наше бажання і небажання показує, де ми в світі себе бачимо, де хочемо бути прийнятими як свої”, - сказав Курков.

Ще один автор книги, кримськотатарський активіст та програмний директор “Кримського дому” Алім Алієв зазначив, що це видання англійською “є одним з добрих способів вибудовувати нашу суб’єктність у світі, демонструвати, що Україна і українці - це набагато глибше, цікавіше, різнокольоровіше, ніж можна уявляти через оптику Росії”.

“Ще дуже важлива мета цієї книги - це побудова нашого внутрішнього діалогу, теж набагато глибшого. Це кримськотатарсько-український діалог, коли ми починаємо говорити на достатньо різні, деколи болючі, контраверсійні, але важливі теми”, - додав Алієв.

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На презентації також було заявлено про наміри видати книжку іншими мовами.

“Зараз проєкт завершується, але вже є запрошення презентувати книжку в Парижі та Лондоні. Ми хочемо подарувати її ключовим експертам, які займаються Україною і Східною Європою, таким як Енн Епплбаум, Тімоті Снайдер; послам, міністрам європейських країн. Також ми отримали запити деяких європейських видавництв”, - сказав Єрмоленко.

Кулаков додав, що наступного року планується презентація книжки депутатам Європарламенту.

“Ми хочемо і далі максимально її поширювати, і щоб вона була перекладена основними європейськими мовами. На презентаціях, зокрема у Страсбурзі, лунали думки, що цю книжку треба поширювати російською. І ми думаємо над цим”, - наголосив він.

Як повідомлялося, загальний наклад видання - 1,5 тис. примірників (англійською - 1 тис., українською - 500).