В Україні створять електронну бібліотеку для забезпечення доступу дітей до книг за допомогою інтернету.

Про це заявив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський в ефірі Радіо Свобода.

«Зараз ми працюємо. Український культурний фонд разом, зараз вже приєднається Міністерство цифрової трансформації щодо створення української електронної бібліотеки. Для того, щоб у кожній школі, у кожному місті, де є інтернет або де він буде найближчим часом, була можливість дитині дістатися книжки. Ми плануємо, що декілька назв будуть безкоштовні взагалі, тобто держава буде це оплачувати. Я не знаю, скільки зараз, тому декілька, 10, 20, 30... Ми подивимося. І будь-яка людина зможе читати це. Доступ ми забезпечимо, наприклад, в електронний спосіб», – заявив міністр.

Він додав, що звичка читати формується у школі, в родині, в дитинстві. І тому частина дій, зусиль і коштів МКМС буде разом з МОН скерована на те, щоб така звичка з’являлася у школі.

Бородянський запевнив також, що фінансування Інституту книги не буде скорочене. За даними міністра, в Україні наразі публікується близько 8 тисяч найменувань книжок щорічно, але він вважає, що цього недостатньо.​

«Їх (книжок – ред.) чимало, але недостатньо, на наш погляд. Їх є десь 8 тисяч назв кожен рік. Тому ми будемо розвивати. Що означає? Що у нас будуть програми підтримки українських молодих авторів, підтримки видавництва українських молодих авторів і таке інше. У нас будуть програми підтримки перекладу з іноземної мови на українську», – зазначив Бородянський.

Водночас, на думку міністра, в Україні «дуже велика кількість бібліотек» – близько 15,5 тисячі, і він вважає, що вони повинні трансформуватися.

«Повинна перетворюватися бібліотека. Вона повинна перетворюватися у сучасний такий хаб, в сучасне місце, де будуть і книжки, і доступ до інтернету. Тому я вважаю, що нам необхідно тверезо подивитися, скільки ми зможемо реально утримувати бібліотек якісних. Друге. Ми повинні пояснити місцевій владі, навіщо їм бібліотека, що за місце, як бібліотека може змінювати місце, де вона розташована. Тобто як вона може впливати на суспільство, на громаду, на спільноту», – вважає міністр.

Як повідомляв Укрінформ, раніше на пресконференції Бородянський заявляв, що необхідно дізнатися, чи раціонально друкувати книжки для бібліотек і чи ефективно витрачають кошти на популяризацію української літератури.