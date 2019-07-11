Деякі бібліотеки торік отримали книжки уперше за 30 років - директорка Інституту книги

Міністерство культури України та Український інститут книги (УІК) хочуть домогтися збільшення фінансування на Програму поповнення фондів публічних бібліотек.

На цьому наголошувалося під час пресконференції в Укрінформі.

“Минулого року було закуплено 986,5 тис. книжок на суму 114,5 млн грн, цього року до закупівлі відібрано 677,5 тис. примірників на суму 87 млн грн”, - повідомив міністр культури України Євген Нищук.

Він пов’язав зменшення фінансування з часом політичних змін і висловив сподівання, що у вересні, коли зазвичай відбувається перерозподіл коштів з Держбюджету, випаде шанс отримати додаткові кошти.

Водночас директор Інституту книги Олександра Коваль поінформувала, що попри скорочення фінансування на програму у 2019 році її популярність зросла, бо на конкурс подалося 151 видавництво проти 137, які зголосилися торік.

Вона також додала, що цьогоріч фінансування було скорочено у зв’язку з проведенням адміністративної реформи і децентралізації, і економічний блок уряду наполягає на тому, щоб такі видатки як фінансування бібліотечних закупівель були передані на рівень місцевих громад.

“У зв’язку з цією реформою поповнення бібліотечних фондів, утримання бібліотек та інших культурних закладів відтепер є у відповідальності ОТГ. Доки зможемо, ми будемо цьому опиратися, оскільки потрібен, принаймні, перехідний період - 3-5 років, - щоб держава подбала про ті ОТГ, які ще самі не готові до того, щоб цю відповідальність на себе взяти. Тому що наша відповідальність — це забезпечення рівного доступу до книжок та інформації для всіх мешканців України, незалежно від того, чи керівництво ОТГ бажає поповнювати бібліотечні фонди, чи ні”, - підкреслила Коваль. Вона висловила пропозицію: спільно - громадськості, бібліотекам, видавцям, авторам — написати і просувати звернення до уряду з метою забезпечити збільшення фінансування щорічних закупівель.

“Майже 30 років поповненню фондів приділялося зовсім мало уваги. До нас доходить інформація, що деякі сільські бібліотеки торік уперше отримали книжки за весь час української незалежності. А їх 13 тисяч!” - зазначила директор УІК.

Своєю чергою директор видавництва “А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га” Іван Малкович висловив побоювання щодо передачі фінансування програми на місцевий рівень.

“Коли це відійде в області, то нескладно передбачити, що в їхні бібліотеки поряд з більш-менш відомими книжками будуть закуповувати книжки місцевих графоманів”, - сказав Малкович.

А директор видавництва “Фоліо” Олександр Красовицький підкреслив, що закупівлі мають відбуватися не один раз на рік, а частіше.

“У нас настільки змінюється ситуація на книжковому ринку, настільки виходить багато книжок, які потрібно прочитати терміново, бо ми маємо інформаційну еру, що один раз на рік — це вже погано. Якщо це буде щоквартально, якщо Експертна рада працюватиме з набагато простішою системою закупівлі, а не такою багатоетапною, як зараз, то державну політику ми можемо виконувати так, що читачі будуть мати у бібліотеці сучасну книгу, а не ту книгу, яка вийшла рік чи два роки тому”, - сказав Красовицький.