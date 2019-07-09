Три українські книги увійшли до довгого списку Літературної нагороди "Ангелус"

Книги українських письменників Олександра Бойченка, Андрія Любки та Юрія Винничука увійшли до довгого списку Літературної нагороди Центральної Європи "Ангелус", яку щорічно вручають у польському місті Вроцлав.

Про це повідомляє Український інститут книги на сторінці у Facebook.

Як зазначається, до списку потрапили такі книги:

Олександр Бойченко – "Ваші, наші та інші" (Ołeksandr Bojczenko. Wasi, nasi oraz inni (Warsztaty Kultury w Lublinie).

Андрій Любка – "Кімната для печалі" (Andrij Lubka. Pokój do smutku (Warsztaty Kultury w Lublinie).

Юрій Винничук – "Танго смерті" (Jurij Wynnyczuk. Tango śmierci (Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego).

Журі обрало 14 книжок зі 105. За умовами премії, переможець отримає чек на 150 тисяч злотих (це майже 40 тисяч доларів). Ім'я переможця оголосять 19 жовтня.

Як відомо, Літературна нагорода Центральної Європи «Ангелус» (пол. Nagroda Literacka Europy Środkowej „Angelus”) — літературна відзнака, яку вручають щороку з 2006 за найкращу прозову книгу, опубліковану польською мовою попереднього року.

Організатором і фундатором є місто Вроцлав; лауреатом може стати письменник, що походить із Центральної Європи (Австрія, Албанія, Білорусь, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Етонія, Латвія, Литва, Північна Македонія, Молдова, Німеччина, Польща, Росія, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Україна, Хорватія, Чехія, Чорногорія).

Вручається у Вроцлаві за найкращі прозаїчні твори авторам, які у своїх текстах звертаються до найважливіших, найбільш актуальних тем сучасного світу, дають поштовх до міркувань і глибокого пізнання інших культур.

З 2009 року нагороджують також і перекладача книги-лауреата. У випадку, якщо нагороду отримає польський письменник, журі обирає найкращого перекладача однієї з іноземних книг.

Фото: Facebook/Український інститут книги