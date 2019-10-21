У Нідерландах стартував тиждень дизайну, Україна також представлена

У Ейндговені проходить тиждень дизайну в Нідерландах. Україна бере участь у цій події вже втретє.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на Dutch Design Week 2019.

Після кількох виставок український продукт уже став знаним у світі, тож цього року вирішили показати український креатив, продемонструвати, що українські дизайнери розмірковують і працюють над такими важливими темами як екологія.

Українські митці представили процеси дослідження виробництва паперу з осіннього опалого листя, створення екологічного хутра з конопель.

Україну представляє проект Ukraine. Affair with Earth (українська назва: Відносини із землею/Лісова пісня). Українці демонструють, як співіснують із Землею, сприймаючи її як матір, кохану, джерело натхнення. А ще намагаються переосмислити зміст українських ремесел.

Одна з тем – це спостереження та роздуми щодо Чорнобиля, де лиси, вовки та види, які вважалися зниклими (коні Пржевальського), знову в зоні відчуження.

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Для презентації проекту ательє PROSO розробило засіяні живою екосистемою зелені столи. Протягом тижня відвідувачі зможуть стежити за процесом, бачити як завдяки дбайливому ставленню проростають зерна та формується коріння.

Захід проходить з 19 по 27 жовтня.

Фото: www.ddw.nl