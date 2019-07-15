Порухом руки люстра перетворюється на жакет

Експеримент українських дизайнерів з трансформацією одягу в предмети інтер'єру

Українські дизайнери Федір Возіанов і Анна Манакова представили в Києві спільний проект бренду VOZIANOV і студії предметного дизайну Manako Design One pattern.

Вперше проект був презентований на міжнародній виставці Milan Design Week 2019 у квітні цього року.

Вже ні для кого не секрет, що весь світ вступив в епоху бурхливих змін і скаженого розвитку сучасних технологій, які відображаються не тільки на комфорті нашого життя, але і на фантазії дизайнерів, яка йде не тільки в ногу з часом, а й намагається поєднувати модні тенденції з універсальністю і практичністю.

Про те, як за допомогою елементів інтер'єру можна створити свій гардероб і певний стиль, наприклад, трансформувати світильник у сучасний жилет, і, що найголовніше - зацікавити і не налякати клієнта своєю епатажністю, про це всім допомагали розібратися українські дизайнери Федір Возіанов і Анна Манакова .

Одна і та сама форма має одночасно добре лежати як в основі силуету одягу, так і меблів - така концепція їх спільного проекту One pattern.

Український дизайнер Федір Возіанов досить відомий вітчизняним модницям в першу чергу універсальністю свого одягу. Багато його речей взагалі не мають категорії розміру, тобто, одна й та ж річ може підійти як мініатюрним жінкам, так і власницям більш пишних форм. Такий підхід розрахований на те, що річ повинна прослужити не один сезон, а в такому випадку вона має бути максимально практичною.

Експериментуючи з формами, у дизайнера виникла ідея, а чому б не спробувати трансформувати певні силуети одягу в меблі і навпаки. Так і народилася співпраця з Ганною Манаковою, яка є засновником студії предметного дизайну Manako Design. Плодом цієї колаборації стала участь у міжнародній виставці Milan Design Week 2019, де і були показані речі, які в процесі трансформації перетворюються з одягу fashion-дизайну на дизайн предметів інтер'єру. Предмети цієї колекції було вирішено об'єднати під назвою One pattern. Кожен предмет одягу мав свою пару серед виробів інтер'єру, схожу з ним за формою. В основі - звичні для дизайнера коло, прямокутник, овал.

"Те, що ми спробували зробити для міланської виставки - це було поєднання одягу та інтер'єрного дизайну. В якихось речах ми відштовхувалися від одягу, а в якихось - від предметів, а одяг вже підбудовувався потім. У нас було надзавдання, адже ми мали зробити так, щоб одна і та ж форма одночасно добре лежала як в основі силуету одягу, так і меблів. Всі розміри повинні збігатися з точністю до міліметра - як для одягу, так і для предметів", - розповів Возіанов на презентації в Києві.

Ось, наприклад, як вам - спідниця перетворюється на люстру, або жакет? Або це вже все мініатюрний столик?

Вже безпосередньо в ході виставки українські дизайнери почули багато схвальних відгуків щодо самої ідеї і новизни подачі такого формату дизайнерського рішення. Цікаво було почути і ідеї гостей.

"Дуже приємно було почути думки гостей про те, що в якійсь мірі це інноваційний підхід до проектування речей. Такі проекти - це, в першу чергу, людська комунікація, адже це поєднання і взаємозв'язок не тільки предметів, але і людей", - відзначає Манакова.

На думку дизайнерів, їх завдання - творити проекти, які матимуть не тільки певний посил, але викликати бажання мати таку річ у себе в гардеробі або інтер'єрі.

Юлія Тетянич