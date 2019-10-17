За книгою братів Капранових знімуть серіал про історію України

У Музеї народної архітектури і побуту у Пирогові проходять зйомки тизеру до серіалу «Історія незалежності України» за мотивами книги братів Капранових.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Зараз ми знімаємо тут тизер. Тизер буде тривати десь 5-7 хвилин, випустимо ми його наприкінці жовтня. Також вже майже готовий сценарій восьми серій по всій нашій історії. Цей серіал є таким науково-популярним, освітнім проєктом, який має розповісти про історію України в дуже простому та легкому форматі. Серіал розрахований більше на молоду аудиторію», - розповів продюсер Олексій Кашин.

Зйомки тизеру серіалу "Історія незалежності України" / Фото: Євген Любімов, Укрінформ

Він зазначив, що зйомки самого проєкту плануються на наступний рік, і висловив сподівання, що глядачі побачать "дуже потужний, динамічний і сучасний" серіал, який розповість про великі та цікаві події, які відбувалися в минулому.

За словами одного з братів Капранових, проблема української історії полягає в тому, що її ніхто не може коротко розповісти, у кожного “в голові повна каша із князів, письменників і інших, і ніхто ні в чому не може розібратися”.

“Наше завдання полягає в тому, щоб зняти з української історії прокляття оцих чорних плям, сірих зон, коли про те, що було між Руссю і Хмельницьким, ніхто не знає. Грубо кажучи, кожен українець завжди при собі носить підручник з історії України в кишені та в гаманці… Бо грошова купюра з портретами видатних діячів - це найпростіший підручник з історії України. І от саме він демонструє, наскільки все проблематично”, - сказав він.

Письменник розповів, що книжка «Мальована історія незалежності України» вийшла в 2013 році, але й досі перевидається та є бестселером. Вона об’єднала в собі коротку та змістовну розповідь, комікси, мапи та розповіді про історичних постатей. Загалом, поява такого видання є започаткуванням мультимедійного підходу до української історії.

“І саме вона привернула увагу кінематографістів, щоб народився серіал. Серіал за всією історією України, бо сьогодні стає зрозумілим, що книжка це добре, але кіно - це, все-таки, головний промоутер інформації”,- додав він.

Задіяний у зйомках актор Остап Ступка розповів, що у Пирогові наразі знімають епізод, присвячений Українській повстанській армії. Він тут грає голову осередку УПА.

“Цьому періоду у нас присвячена одна серія цього документально-просвітницького серіалу про історію України. Мене, насправді, дуже цікавлять історичні проєкти про козацтво, літературу, про скіфів - про все, що відбулося на території нашої держави. І, звичайно, це цікаво та дуже позитивно, що зараз відбувається такий прогрес”, - сказав він.

Актор розповів, що тільки сьогодні узяв до рук «Мальовану історію незалежності України» і був надзвичайно здивований форматом книги, де на 80 сторінках автори змогли вмістити всю необхідну інформацію. “Це дуже цікавий формат, бо в такій формі подаються і комікси, і карти, і різні періоди з історії України, тому я з задоволенням її прочитаю”, - додав Ступка.

Загалом буде знято 8 серій по 52 хвилини кожна. У серіалі зніматимуться такі актори, як Остап Ступка, Микола Олійник, Анастасія Блажчук, Віктор Сарайкін, Олег Щербина, Максим Канюка, Ігор Лагай, Валерія Лук'янець та ін.

Сценарій написали Олександр і В’ячеслав Альошечкіни.

Серіал виробляється за підтримки Українського культурного фонду.