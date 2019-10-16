Абсурдна комедія з програми “Санденса” виходить в український прокат

В український прокат 17 жовтня виходить абсурдна комедія “Трава зеленіша”, чорна сатира на жителів безтурботних американських передмість.

Про це повідомляє компанія “Артхаус Трафік”.

“В основу фільму “Трава зеленіша” лягла однойменна короткометражка режисерок і сценаристок Жослін Де Бур і Доун Люббе: авторки виконали в ній головні ролі і в повному метрі повернулися до них знову”, - ідеться в повідомленні.

За сюжетом, дві домогосподарки зі своїми псевдощасливими сім'ями живуть в ідеальному світі. Вони марнують будні, обговорюючи моду та плітки, а у вихідні ходять на барбекю до сусідів з нагоди чергового дня народження. Відчайдушно змагаючись за суспільне схвалення, дами створюють видимість невимушеної атмосфери й люб'язного спілкування навіть у доволі чудернацьких обставинах. Так, коли одна робить кілька компліментів новонародженій доньці своєї подруги, інша альтруїстичним жестом дарує їй власну дитину.

Світова прем'єра фільму відбулася у горор-секції Midnight міжнародного кінофестивалю “Санденс”. Після показу Indiewire писали: “Це наче Вес Андерсон зняв епізод “Чорного дзеркала”, або Девід Лінч – серію “Відчайдушних домогосподарок”.

На міжнародному кінофестивалі в Атланті комедію “Трава зеленіша” була відзначена як найкращий художній фільм та отримала премію за найкращу операторську роботу. Фільм також показали на міжнародному кінофестивалі у Локарно.