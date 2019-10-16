Абсурдна комедія з програми “Санденса” виходить в український прокат
Про це повідомляє компанія “Артхаус Трафік”.
“В основу фільму “Трава зеленіша” лягла однойменна короткометражка режисерок і сценаристок Жослін Де Бур і Доун Люббе: авторки виконали в ній головні ролі і в повному метрі повернулися до них знову”, - ідеться в повідомленні.
За сюжетом, дві домогосподарки зі своїми псевдощасливими сім'ями живуть в ідеальному світі. Вони марнують будні, обговорюючи моду та плітки, а у вихідні ходять на барбекю до сусідів з нагоди чергового дня народження. Відчайдушно змагаючись за суспільне схвалення, дами створюють видимість невимушеної атмосфери й люб'язного спілкування навіть у доволі чудернацьких обставинах. Так, коли одна робить кілька компліментів новонародженій доньці своєї подруги, інша альтруїстичним жестом дарує їй власну дитину.
Світова прем'єра фільму відбулася у горор-секції Midnight міжнародного кінофестивалю “Санденс”. Після показу Indiewire писали: “Це наче Вес Андерсон зняв епізод “Чорного дзеркала”, або Девід Лінч – серію “Відчайдушних домогосподарок”.
На міжнародному кінофестивалі в Атланті комедію “Трава зеленіша” була відзначена як найкращий художній фільм та отримала премію за найкращу операторську роботу. Фільм також показали на міжнародному кінофестивалі у Локарно.