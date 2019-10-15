"Чілдрен Кінофест" оголошує четвертий конкурс дитячих фільмів

Фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків "Чілдрен Кінофест" оголошує четвертий конкурс короткометражок.

Про це повідомляє компанія “Артхаус Трафік”.

"До участі приймаються стрічки, створені молодими людьми у віці від 7 до 14 років. Десять фільмів-фіналістів будуть показані в містах-учасниках фестивалю 6 червня, а переможці отримають нагороди", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, до участі у конкурсі приймаються фільми тривалістю від 1 до 8 хвилин, без жанрових і тематичних обмежень. Для подачі роботи на конкурс потрібно завантажити готове відео на один із безкоштовних онлайн-сервісів і заповнити заявку на сайті.

Прийом заявок відкрито з 15 жовтня 2019 року до 26 квітня 2020 року включно. Кожен учасник може подати на конкурс до 5 робіт. Десятка фіналістів, обрана селективною комісією, буде оголошена 19 травня 2020 року.

Десять фільмів-фіналістів покажуть у містах-учасниках фестивалю у рамках VІІ “Чілдрен Кінофесту”, що відбудеться з 29 травня по 7 червня 2020 року.

7 червня під час церемонії закриття фестивалю за участі юних авторів фільмів буде названо переможців конкурсу: найкращий український дитячий фільм (нагорода - почесний диплом та 20 000 грн); приз глядацьких симпатій (10 000 грн), та найкращі дитячі фільми у категоріях 7-10 та 11-14 років (дипломами та по 5 000 грн).

"Чілдрен Кінофест" відбувається за підтримки Державного агентства України з питань кіно.