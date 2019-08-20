У Чорнобилі помітили унікального метелика

У Чорнобильській зоні помітили унікального нічного метелика, якого називають «ведмедицею з крилами».

Про це повідомив Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник на своїй сторінці у Facebook.

"Є таке сімейство нічних метеликів – «ведмедиці». Той, що потрапив в об’єктив нашого фотографа, має красиву назву – Ведмедиця Кайя. В неї дійсно волохата бура голова, ніби покрита густою шерстю ведмедя. Та ще більш волохаті гусені цих метеликів. Звідси - й назва сімейства. Краса цих комах – оманлива. Якщо якась тваринка або птах не зрозуміли сигналу строкатих крилець метелика і зважились його з’їсти – їх чекає, як мінімум, розчарування: кров (гемолімфа) "ведмедиць" має гіркуватий присмак. Вона містить отруту, яка може викликати роздратування у травній системі або алергію", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що метелик цілком безпечний для людини, якщо його не чіпати. А от гусінь, цього метелика, небезпечна, в тому числі для людини. Її шерстинки можуть викликати подразнення шкіри, а потрапляння їх в очі призводить до кон'юнктивіту.

Читайте також: На Луганщині борються з нашестям сарани

Уточнюється, що комаха досить велика – розмах її крил складає від 60 до 70 мм. Вона п`є нектар із квітів, а гусінь живиться низькорослими трав`янистими рослинами, листям яблуні, груші, сливи, малини, ожини, чорниць, жимолості й навіть вересу.

Фото: Станіслав Гуменюк