На Луганщині борються з нашестям сарани

На території Валуйської селищної ради Станично-Луганського району Луганської області було виявлено масові скупчення - куліги сарани, яка є небезпечним шкідником.

Про це інформує пресслужба Станично-Луганської райдержадміністрації.

«На території Валуйської сільської ради Станично-Луганського району виявлено масовий розвиток небезпечного шкідника - сарани. Повідомлення про заліт куліги (зграї - ред.) сарани з території лінії розмежування на територію селищної ради було отримано спеціалістами Головного управлінням Держпродспоживслужби 12 липня о 14 годині. Заходи з обстеження території були здійснені негайно, та о 15.30 спеціалістом управління фітосанітарної безпеки були відібрані зразки шкідників та направлені до Державної установи «Луганська фітолабораторія» для встановлення видового складу», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, організовано екстрене засідання районної комісії з питань техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій за участі представників Держпродспоживслужби, Станично-Луганської районної адміністрації, ДСНС з метою прийняття рішень щодо негайного реагування на ситуацію.

На даний момент ініціюють запровадження особливого режиму з захисту рослин на території Валуйської селищної ради Станично-Луганського району для локалізації та знищення небезпечного шкідника.

Наразі оповіщають місцеве населення та бджолярів про проведення знищувальних заходів з застосуванням хімічних засобів захисту рослин та заборону випасу свійської худоби та птиці на території проведення захисних заходів.

Бджолярам рекомендовано вивезти пасіки в безпечне місце, ізолювати бджіл у вуликах або прибрати бджолині сім’ї в зимівники на 3-5 діб.

За свідченням місцевих мешканців, розвиток сарани почався на території рибного господарства, гідротехнічні споруди якого були зруйновані внаслідок артилерійських обстрілів з боку російсько-окупаційних військ.

Фото: consumer.gov.ua