У Львові визначили переможця національного проєкту “Українська пісня”

У Львові визначили переможця національного проєкту “Українська пісня”

Укрінформ
За результатами оцінювання сольного виступу, підготовленої пісні та загального розвитку артиста за рік переможцем став Ігор Грохоцький (сценічне ім'я Grohotsky).

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла промоменеджер проєкту "Українська пісня / Ukrainian Song Project" Галина Гузьо.

"Обирало фаворита експертне журі – Руслан Квінта, Михайло Ясинський, Тарас Курчик, Роман Муха, Ігор Панасов, Геннадій Вітер, Євген Фешак і Олександр Порядченко. За результатами оцінювання сольного виступу, підготовленої пісні та загального розвитку артиста за рік переможцем став Grohotsky. А лідером глядацьких симпатій - KHAYAT", - повідомила Гузьо.

Вона відзначила, що "Українська пісня / Ukrainian Song Project" - це насамперед стартовий майданчик для талановитих початківців. Серед сотень конкурсних заявок було обрано найобдарованіших виконавців.

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Переможець "Української пісні-2019" отримає ротації на радіо, запис пісні на студії, організацію сольних концертів, а головне - медійну та менеджерську підтримку від проєкту.

Ігор Грохоцький - колишній гравець київського "Динамо", став популярним отримавши перемогу в телепроєкті "Голос Країни-4".

Фото: GROHOTSKY / Facebook

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