Дитяче Євробачення-2019: у фіналі нацвідбору переможець "Голос. Діти" і донька Кошового

Оргкомітет нацвідбору на Дитяче Євробачення-2019 визначив 10 фіналістів, серед яких - переможець 5 сезону проєкту "Голос. Діти" Олександр Зазарашвілі та донька актора "Студії Квартал 95" Євгена Кошового Варвара.

Про це повідомляє Суспільне мовлення.

“Послухати пісні та подивитися відеовізитівки 10 фіналістів нацвідбору на Дитяче Євробачення-2019 можна на сайті junior.eurovision.ua”, - ідеться в повідомленні.

Список фіналістів і пісень, які вони виконують, є таким:

Валерія Христюк, м. Переяслав-Хмельницький, з піснею “I will shine”;

Софія Іванько, м. Київ - “Коли здається”;

Аліса Чиджан, м. Харків - “Новий день”;

Олександр Балабанов, м. Київ - “Power in You”;

Поліна Пісарцова, м. Дергачі, Харківська обл. - “My friend”;

Олександр Зазарашвілі, м. Івано-Франківськ - “Moia MA (Залишені в пітьмі...)”;

Варвара Кошова, м. Київ - “Диво в розмаїтті”;

Марія Ткачук, с. Гатне, Київська обл. - “Nytochky (Ниточки)”;

Ангеліна Тереннікова, м. Вишгород, Київська обл. - “Fly away”;

Євангеліна Замула, м. Київ, - “Малю You”.

На Суспільному нагадали, що юного артиста, який представлятиме Україну на Дитячому Євробаченні, з-поміж 10 фіналістів обиратимуть: член правління UA: Суспільне мовлення співачка Олександра Кольцова; представниця України на Євробаченні-2010 співачка Alyosha; співак і композитор Adam; композиторка, саундпродюсер та аранжувальниця Tanya Sha; музичний продюсер розважального напряму UA: Суспільне мовлення Олександр Стасов; голова делегації Дитячого Євробачення-2019 від України Оксана Скибінська; виконавчий продюсер розважального напряму UA: Суспільне мовлення Станіслав Медведєв.