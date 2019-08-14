Дитяче Євробачення-2019: у фіналі нацвідбору переможець "Голос. Діти" і донька Кошового
Про це повідомляє Суспільне мовлення.
“Послухати пісні та подивитися відеовізитівки 10 фіналістів нацвідбору на Дитяче Євробачення-2019 можна на сайті junior.eurovision.ua”, - ідеться в повідомленні.
Список фіналістів і пісень, які вони виконують, є таким:
Валерія Христюк, м. Переяслав-Хмельницький, з піснею “I will shine”;
Софія Іванько, м. Київ - “Коли здається”;
Аліса Чиджан, м. Харків - “Новий день”;
Олександр Балабанов, м. Київ - “Power in You”;
Поліна Пісарцова, м. Дергачі, Харківська обл. - “My friend”;
Олександр Зазарашвілі, м. Івано-Франківськ - “Moia MA (Залишені в пітьмі...)”;
Варвара Кошова, м. Київ - “Диво в розмаїтті”;
Марія Ткачук, с. Гатне, Київська обл. - “Nytochky (Ниточки)”;
Ангеліна Тереннікова, м. Вишгород, Київська обл. - “Fly away”;
Євангеліна Замула, м. Київ, - “Малю You”.