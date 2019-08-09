Євробачення: назвали дату, коли оберуть місто-

Євробачення: назвали дату, коли оберуть місто-"господаря" конкурсу

Укрінформ
Нідерландські міста Роттердам та Маастрихт наразі змагаються за право прийняти в себе пісенний конкурс Євробачення-2020 - приймаюче місто буде оголошено 30 серпня.
Про це йдеться на сайті пісенного конкурсу.

«У п’ятницю, 30 серпня, стане відомим нідерландське місто, яке прийме в себе Євробачення-2020. Наразі є 2 претенденти – Маастрихт та Роттердам», - йдеться в повідомленні.

Цієї п’ятниці представники двох міст надали додаткову інформацію та відповіли на запитання організаторів щодо їхніх заявок. Всі ці дані будуть ретельно перевірятися провідними мовними компаніями НВО, AVROTROS і NOS. Потім вони обговорять свої висновки з Європейським мовним союзом, перш ніж буде ухвалено остаточне рішення про те, яке місто прийматиме конкурс "Євробачення" наступного року.

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Слід зазначити, що столиця Нідерландів Амстердам відмовилася приймати Євробачення.

Як повідомлялося, після перемоги Дункана Лоуренса в музичному конкурсі цього року стало відомо, що Євробачення-2020 відбудеться в Нідерландах.

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