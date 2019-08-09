Євробачення: назвали дату, коли оберуть місто-"господаря" конкурсу

«У п’ятницю, 30 серпня, стане відомим нідерландське місто, яке прийме в себе Євробачення-2020. Наразі є 2 претенденти – Маастрихт та Роттердам», - йдеться в повідомленні.

Цієї п’ятниці представники двох міст надали додаткову інформацію та відповіли на запитання організаторів щодо їхніх заявок. Всі ці дані будуть ретельно перевірятися провідними мовними компаніями НВО, AVROTROS і NOS. Потім вони обговорять свої висновки з Європейським мовним союзом, перш ніж буде ухвалено остаточне рішення про те, яке місто прийматиме конкурс "Євробачення" наступного року.

Слід зазначити, що столиця Нідерландів Амстердам відмовилася приймати Євробачення.

Як повідомлялося, після перемоги Дункана Лоуренса в музичному конкурсі цього року стало відомо, що Євробачення-2020 відбудеться в Нідерландах.