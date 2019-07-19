Євробачення-2020: Нідерланди вже у серпні визначаться з містом

За проведення пісенного конкурсу наразі змагається два нідерландських міста - Роттердам і Маастрихт.

Своє рішення організатори конкурсу мають озвучити вже в серпні.

Про це йдеться на сайті eurovision.tv.

“Протягом наступних кількох тижнів організатори мають відвідати потенційні приймаючі міста і винести остаточне рішення. Приймаюче місто Євробачення-2020 планується оголосити в середині серпня”, - йдеться у повідомленні.

Маастрихт і Роттердам запропонували найкращі умови, щодо організації як телешоу, так і інших заходів. А саме Eurovision Village, EuroClub і церемонію відкриття. Міста також можуть забезпечити достатньою кількістю готельних номерів. Також є готовність внести значний фінансовий внесок в організацію конкурсу.

Як повідомляв Укрінформ, переможцем пісенного конкурсу Євробачення-2019 став представник Нідерландів Дункан Лоуренс із піснею Arcade, тож наступний конкурс має проходити в Нідерландах.