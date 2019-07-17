Євробачення-2020: залишилися два міста-претенденти

Євробачення-2020: залишилися два міста-претенденти

Укрінформ
Роттердам та Маастрихт - два міста в Нідерландах, що претендують на проведення пісенного конкурсу Євробачення-2020.
Про це інформує портал NL Times.

“Конкурс Євробачення наступного року відбудеться або в Роттердамі, або в Маастріхті”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, обидва міста подали сильніші заявки у порівнянні з іншими бажаючими містами — Утрехтом, Гертогенбосом та Арнемом.

«Обидва міста мають гарні майданчики для конкурсу з точки зору організації телевізійної трансляції та заходу в цілому. На додаток, у зазначених містах та їх околицях достатньо місць для розміщення гостей, наявні гарні плани з організації супутніх заходів та є готовність зробити значний фінансовий внесок в організацію конкурсу», — зазначили організатори.

«Переконані, що будь-яке з цих двох міст стане фантастичним місцем проведення, готовим прийняти людей з усіх Нідерландів та Європи для відзначення свята під назвою “Євробачення”», — сказав виконавчий продюсер заходу Сітсе Баккер.

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Як повідомляв Укрінформ, переможцем пісенного конкурсу Євробачення-2019 став представник Нідерландів Дункан Лоуренс із піснею Arcade, тож наступний конкурс має проходити в Нідерландах.

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