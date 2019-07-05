Амстердам вибув з переліку міст-претендентів на Євробачення-2020

Нідерланди вирішують, яке місто прийматиме Євробачення-2020 і попри те, що більшість голландців та туристів були певні, що пісенний конкурс пройде саме в Амстердамі, столиця вибула зі списку.

Про це повідомляє NOS.

"Амстердам вибув як місто-кандидат на проведення Євробачення 2020. Муніципалітету не вдалося знайти підходяще місце", - йдеться у повідомленні.

Такі великі комплекси як Ziggo Dome, RAI та Johan Cruijff Arena не доступні для проведення Євробачення в потрібний період, а інші будівлі та зали не достатньо великі.

Право приймати Євробачення-2020 може отримати одне з п’яти міст. А саме Роттердам, Утрехт, Маастрихт, Арнем та Ден-Бош.

Як повідомляв Укрінформ, переможцем пісенного конкурсу Євробачення-2019 став представник Нідерландів Дункан Лоуренс із піснею Arcade.